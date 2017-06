Diocesi: Terni, sabato pomeriggio in cattedrale la veglia di Pentecoste con il vescovo Piemontese

La diocesi di Terni-Narni-Amelia vivrà sabato 3 giugno, alle 18, nella cattedrale Santa Maria Assunta di Terni, la veglia di preghiera alla vigilia della solennità della Pentecoste che sarà presieduta dal vescovo Giuseppe Piemontese. “La veglia di Pentecoste, che rappresenta un importante momento d’incontro per la chiesa locale e di preghiera comunitaria, riunisce – si legge in una nota – i vari movimenti ecclesiali, associazioni, parrocchie e fedeli, in segno di unione e di preghiera comune, perché la Pentecoste sia seme di accoglienza e fraternità nell’unità tra le diversità di carismi e doni a servizio della Chiesa”. La veglia sarà scandita dall’ascolto della Parola di Dio nelle letture previste dalla liturgia, da canti e invocazioni allo Spirito Santo, nella memoria della storia della salvezza, della Pentecoste e nel rinnovamento delle promesse battesimali, dall’accensione delle sette lampade, simbolo dei doni dello Spirito Santo, da parte di sette rappresentanti delle varie realtà parrocchiali. “Fare memoria della Pentecoste – ricorda mons. Piemontese – è disporci ad accogliere il dono dello Spirito, che realizza la comunione e ci predispone alla missione evangelica”. “Questa preghiera – conclude il vescovo – ci predispone ed incoraggia ad accogliere la misericordia del Padre attraverso i doni dello Spirito, effusi sulla nostra Chiesa”.