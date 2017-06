Diocesi: Terni, da domani all’11 giugno la “Festa delle rose” nella parrocchia Immacolata Concezione

Da domani, venerdì 2, a domenica 11 giugno la parrocchia dell’Immacolata Concezione nella zona Polymer di Terni ospiterà la “Festa delle rose” organizzata dal circolo Acli Aurora con il patrocinio del Comune di Terni e circoscrizione Sud. “Una festa – si legge in una nota – che vuol essere una serena occasione d’incontro, dove la parrocchia possa rappresentare un luogo di tutti dove ritrovarsi senza distinzioni”. Ricco il programma della XXXI edizione che prevede, tra l’altro, per il 6 giugno “Kantilndia”, gara canora a categorie dai 4 ai 14 anni mentre l’8 giugno sarà la volta dello spettacolo della scuola per l’infanzia Rataplan. La “Festa delle rose” è legata anche al premio “La rosa d’oro” e a quello riservato agli studenti “Sentiero della bontà”, riconoscimento che viene conferito da 26 anni a persone o associazioni che si sono distinte per il loro impegno sociale e per la solidarietà verso i bisognosi nei diversi ambiti sociali e nella scuola. LA cerimonia si terrà domenica 11 giugno alle 21. “La nostra premiazione – spiegano gli organizzatori – è un invito ad avere speranza e fiducia e non fermarsi a ciò che si dice, ma a guardare un po’ più a fondo alzando il velo della superficialità. Vuol dar voce ai segni dell’amore, della bontà e dell’altruismo che sono numerosi, anche se non fanno notizia”. Durante i giorni della festa sarà possibile visitare la mostra documentaria che ripercorre i 20 anni di storia e di impegno sociale ed ecclesiale dell’associazione di volontariato “San Martino” di Terni che gestisce le opere segno della Caritas diocesana.