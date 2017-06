Diocesi: Prato, sabato sera mons. Agostinelli presiede la veglia di Pentecoste con le aggregazioni laicali

Associazioni, gruppi e movimenti ecclesiali della diocesi di Prato si ritroveranno nella serata di sabato 3 giugno per vivere insieme la veglia di Pentecoste che si svolgerà nella cattedrale di Santo Stefano. Alle 21, il vescovo di Prato, mons. Franco Agostinelli, presiederà la messa solenne organizzata dalla Consulta diocesana delle aggregazioni laicali. “Tutti – si legge in una nota – sono invitati a partecipare a questo annuale momento di incontro e di preghiera, nel giorno in cui lo Spirito Santo è disceso sugli apostoli, dando così vita alla Chiesa”. Quest’anno la celebrazione avrà come spunto di riflessione e di impegno l’esortazione apostolica “Amoris Laetitia”. “Da questa lettera del Papa – conclude la nota – prenderanno spunto le preghiere dei fedeli e il tradizionale gesto dell’accensione dei ceri, simbolo dei sette doni dello Spirito Santo”.