Diocesi: mons. D’Ercole (Ascoli Piceno), “con i Teatri del Sacro si potrà conoscere la bellezza e la forza culturale della città”

“Una proposta che, dopo il terremoto, ha un significato diverso. Può manifestare la forza culturale della città”. Si è espresso così il vescovo di Ascoli Piceno, mons. Giovanni D’Ercole alla presentazione in città, dopo quella avvenuta ieri a Roma, della quinta edizione de “I Teatri del Sacro”, in programma dal 4 all’11 giugno proprio ad Ascoli. “Accanto al cibo, la cultura: insieme danno la ricchezza della città – ha proseguito il vescovo -. Le persone potranno conoscere la bellezza di Ascoli. E la costruzione del futuro di Ascoli sarà basata sull’incontro e il dialogo culturale aperto al mistero del Sacro, connesso ai misteri nel cuore dell’uomo”. La scelta di spostare il festival ad Ascoli deriva, come confermato dagli organizzatori, “anche dalla volontà di aiutare le popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia a ricostruire anche lo spirito e non solo gli edifici”.