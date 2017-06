Diocesi: Latina, domani la Parish Cup 2017

Domani si terrà la Parish Cup 2017, manifestazione sportiva diocesana giunta alla settima edizione. Quest’anno sarà la parrocchia di Sabaudia ad ospitare gli oltre trecento giovani provenienti dalle varie comunità della diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno. In tutto 24 squadre tra maschili, femminili e miste che che si sfideranno nei vari tornei di calcetto e pallavolo. Per la prima volta, informa la diocesi, “l’evento assume anche una dimensione tesa al dialogo interreligioso. Infatti, a scendere in campo con la maglia della parrocchia Sant’Anna di Pontinia ci sarà una squadra di ragazzi islamici, ospiti della struttura”. Ci sarà spazio anche per coloro che si sentono portati per sport fisicamente meno impegnativi: il torneo di burraco e quello di scacchi. Per i più piccoli non mancheranno i laboratori creativi dell’associazione Martis Bambini. Non viene tralasciata la dimensione spirituale, visto che durante la giornata sono previsti momenti di preghiera che troveranno il loro culmine nella Messa presieduta dal vescovo Mariano Crociata.

“Scopo dell’iniziativa – spiega don Peppino Mustacchio, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale del Turismo, Tempo libero e Sport, organizzatore dell’evento – è quello di creare un’occasione di festa e di sport in cui i giovani delle nostre parrocchie possano vivere un’esperienza positiva di fede e di comunione ecclesiale, in particolare tra le parrocchie della stessa chiesa diocesana. Quest’anno, inoltre, abbiamo deciso di marcare maggiormente la dimensione spirituale che deve caratterizzare l’evento, ossia la sua finalità educativo-pastorale. Gli stessi organizzatori hanno voluto intraprendere per primi un percorso che li ha visti maggiormente impegnati nella spiritualità e nella crescita della condivisione reciproca, pregando costantemente il Signore perché l’evento raggiunga i frutti spirituali desiderati a favore dei giovani che vi hanno preso parte”.