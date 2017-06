Diocesi: Acr Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, domani a Moiano la “Festa degli incontri 2017”

Si terrà domani, venerdì 2 giugno, a Moiano (Bn) la “Festa degli incontri 2017” organizzata dall’Azione Cattolica ragazzi (Acr) della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti. A fare da filo conduttore, si legge in una nota, “il sogno di una Chiesa che, con impegno, si fa missione portando la gioia di un sorriso a tutte le persone che s’incontrano lungo il cammino”. La festa prenderà il via alle 9.30, con l’accoglienza e i saluti del sindaco Giacomo Buonanno e del presidente parrocchiale dell’Ac di Moiano, Marco Natale, presso il piazzale antistante la chiesa parrocchiale di san Pietro apostolo. Durante la mattinata i bambini “conosceranno, attraverso i personaggi del circo, alcuni testimoni dell’Ac come Antonietta Meo (detta Nennolina), Armida Barelli, Mario Fani, Giovanni Acquaderni, Alberto Marvelli e Piergiorgio Frassati”. Seguirà un breve momento di preghiera in Chiesa, il pranzo, e poi il pomeriggio con giochi, balli e canti a cura dell’Equipe diocesana dell’Acr. In programma anche le testimonianze del gruppo dei clown dottori “s”Fusi, associazione di volontariato impegnata nella solidarietà sociale e nella crescita civile, attraverso la figura del clown). La giornata si concluderà con la merenda, offerta dall’Ac parrocchiale di Moiano.