Austria: Ordini religiosi, conferenza economica. Holztrattner (Accademia cattolica), “buona politica è forma più sostenibile di carità”

Gli Ordini religiosi femminili e maschili dell’Austria vogliono affinare la loro attenzione alla sostenibilità economica e sociale concreta, allineando le rispettive linee pastorali all’enciclica “Laudato si’”: a partire da questo spunto si è sviluppata la conferenza economica che si è tenuta martedì e mercoledì 30 e 31 maggio, nella quale, attraverso il confronto con le sfide sociali attuali – rifugiati, disoccupazione, inquinamento – 80 rappresentanti degli ordini hanno impostato “una regola d’oro comune” per avviare nuovi cammini pastorali. Magdalena Holztrattner, direttrice dell’Accademia sociale cattolica (Ksoe), ha prospettato responsabilità e richieste, anche alla luce del sempre maggiore deficit di accessibilità alla ricchezza per molte persone: “Le nuove economie nascono dalla presa di coscienza della terra come casa comune – ha detto Holztrattner – e quello che alla terra facciamo lo facciamo a noi stessi”. Ma “la sofferenza dei poveri e degli emarginati causata dal degrado ambientale richiede una conversione ecologica globale”. Per questo “una buona politica è la forma più sostenibile di carità” e per l’esperta deve essere manifesta nel modo di vivere dei cristiani: “Da noi è atteso uno stile di vita ecologico e sostenibile, e lo possiamo raggiungere con l’istruzione nel profondo del cuore”. Infatti Holztrattner ha ribadito che “con l’istruzione si promuove la consapevolezza ecologica olistica per consentire nuove modalità di produzione e consumo”.