2 giugno: Coldiretti, “7,7 milioni di italiani in vacanza. Per oltre 1 milione relax in agriturismo”

“Sono almeno un milione le persone che hanno deciso di sedersi a tavola in agriturismo durante il ponte del 2 giugno per cogliere l’opportunità di trascorrere una giornata lontano dalle città”. È quanto emerge da una stima della Coldiretti presentata in occasione dell’incontro su “Vacanze 2017 tra cibo e cultura con i superfood della nonna” nell’anno dedicato dall’Onu al turismo sostenibile. “Per il ponte del 2 giugno – si legge in una nota – sono complessivamente 7,7 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza secondo Federalberghi e salgono così a ben 22 milioni i connazionali che hanno colto l’occasione di trascorrere almeno una giornata fuori casa approfittando della fortunata combinazione dei ponti primaverili, dal 25 aprile al 1° maggio fino al 2 giugno”. “Un’ottima premessa alla stagione estiva con gite fuori porta, mare, città d’arte e montagna, ma anche turismo verde nei parchi e nelle campagne – aggiunge la Coldiretti – sono le mete preferite per questo lungo weekend di assaggio estivo”. “Per l’ospitalità, molto gettonati sono gli oltre 22mila agriturismi presenti in Italia che – secondo la Coldiretti – sono scelti per la capacità di mantenere inalterate le tradizioni enogastronomiche ma anche per l’offerta di servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti”. A soffrire sono ancora le aree terremotate, dove “l’intera offerta turistica fondava il suo successo sulle sinergie tra cultura, ambiente e qualità alimentare”. “Nei 131 Comuni del cratere colpito dai terremoti del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre – secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Istat – operano 444 agriturismi dei quali 42 in Abruzzo, 40 nel Lazio, 247 nelle Marche e 115 in Umbria”. “Per risollevare il turismo occorre anche – conclude Coldiretti – un impegno a livello di promozione per riportare le persone in queste aree”.