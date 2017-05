Spagna: Madrid, sabato 3 la Festa dell’apostolato dei laici in cattedrale

Con il tema “Uscire, camminare e seminare sempre di nuovo”, domenica prossima, solennità di Pentecoste, si celebra in Spagna il Giorno dell’apostolato laicale. Per questo motivo, la Delegazione diocesana di apostolato laicale di Madrid organizza una serie di iniziative, nella cattedrale de Santa María la Real de la Almudena, sabato 3 giugno. Durante la giornata, a partire dalle 11, associazioni e movimenti offriranno informazioni circa il loro carisma e le loro attività in una serie di stand, installati a piazza Giovanni Paolo II, per la “Festa dell’apostolato dei laici”. Dalle 12,30, associazioni e movimenti animeranno la preghiera nella cappella del Santissimo, in cattedrale, dove ci sarà l’adorazione continua. Alle ore 20, il card. Carlos Osoro Sierra, arcivescovo di Madrid, presiederà la tradizionale veglia diocesana di Pentecoste.