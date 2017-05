Notizie Sir del giorno: Papa su attentato a Kabul, morto card. Husar, Rinnovamento carismatico, Teatri del Sacro

Papa Francesco: attentato a Kabul “abominevole e brutale atto di violenza”

“Sentite condoglianze” sono state espresse oggi da papa Francesco in seguito alla strage terroristica compiuta a Kabul, a Zanbaq Square dove si trovano diverse ambasciate, che ha provocato oltre 80 vittime e più di 300 feriti. In un telegramma inviato dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, all’ambasciatore dell’Afghanistan in Italia, il Pontefice parla di “abominevole attacco” e “di brutale atto di violenza”. (clicca qui)

Ucraina: morto il card. Husar

Si è spento nel pomeriggio di oggi, alle 18.30, dopo una malattia, Sua Beatitudine il cardinale Lubomyr Husar, arcivescovo emerito della Chiesa greco-cattolica Ucraina. A darne notizia è il sito del Religious Service Information of Ucraina (risu.org.ua). Il card. Husar era nato il 26 febbraio 1933 a Leopoli, da dove “era dovuto fuggire con i genitori nel 1944, di fronte all’avanzata delle armate russe”, si legge nella biografia. (clicca qui)

Rinnovamento carismatico: rev. Traettino, “forma popolare di fede fondata sull’esperienza viva di Dio”

Il movimento pentecostale e carismatico è una realtà che “Papa Francesco conosce molto bene e ha abbracciato riconoscendone la radice ecumenica”: lo spiega al Sir il reverendo Giovanni Traettino in occasione del Giubileo d’oro del Rinnovamento carismatico cattolico, che da oggi al 3 giugno porta a Roma 30mila partecipanti dall’Italia e da altri 127 Paesi del mondo. “Si tratta – aggiunge – di una forma popolare di fede fondata sull’esperienza viva di Dio, sulla dimensione dell’adorazione che è fondamentale nell’ethos pentecostale e carismatico e sull’annuncio”. (clicca qui)

Famiglia: Eurostat, 220 milioni i nuclei in Europa, solo un terzo con figli. Aumentano i genitori “single”

(Bruxelles) Sono 220 milioni i nuclei famigliari nell’Unione europea, di cui un terzo (65,6 milioni) con figli. Quasi la metà delle famiglie (il 47%, cioè 31 milioni) hanno in media un solo figlio, due figli a carico sono nel 40% delle famiglie (26 milioni) e solo il 13% (8,5 milioni) ha tre o più figli. Lo attesta Eurostat, in preparazione alla “Giornata mondiale dei genitori”, che si celebra domani. (clicca qui)

Fafce: famiglie cattoliche d’Europa, incontro con Papa Francesco per i 20 anni di fondazione

La famiglia fondamento della società, soggetto e protagonista della vita sociale ed ecclesiale in Europa. Sono alcuni punti fermi della Fafce, Federazione delle associazioni familiari cattoliche in Europa, che per festeggiare i propri 20 anni di fondazione ha organizzato per oggi un incontro all’ambasciata di Francia presso la Santa Sede, mentre domani sarà ricevuta in udienza da Papa Francesco. (clicca qui)

Teatri del Sacro: mons. Raspanti, “c’è un ritorno degli artisti alla Chiesa”

“Un tempo le compagnie teatrali erano molto distanti dalla Chiesa istituzionale, ora invece il ritorno sembra essere una possibilità”. Lo ha detto mons. Antonino Raspanti, appena eletto vicepresidente della Cei per il Sud, intervenendo oggi alla conferenza stampa di presentazione della V edizione di “I Teatri del sacro”, che quest’anno si svolgerà ad Ascoli Piceno, dal 4 all’11 giugno. (clicca qui)

Aggressione a Reggio Calabria: mons. Costantino perdona i giovani facendo “mie le parole di Gesù”

“Vorrei dire che mi sono sempre impegnato a favore di questi giovani e continuerò a farlo”. Sono alcune parole al Sir di mons. Giorgio Costantino, il sacerdote della parrocchia del Divin Soccorso di Reggio Calabria che, nella notte tra il 24 e il 25 maggio scorso, è stato aggredito da alcuni giovani. Mons. Costantino “perdona” quei ragazzi facendo “mie le parole di Gesù”. (clicca qui)