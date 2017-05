Migrazioni: Berlino, una tavola rotonda su “L’Italia in movimento”

La mobilità è una grande risorsa, ma quali sono le sue dimensioni attuali, le sue caratteristiche e la sua importanza per la società moderna? Qual è il volto dell’Italia migrante? Come si è trasformata la mobilità italiana e degli italiani? Quali sono le opportunità che si aprono a questi nuovi “nomadi” in un contesto europeo e che ruolo ha e può avere in questi movimenti la concezione di una propria “identità europea”? Di questo si parlerà il 15 giugno prossimo a Berlino nel corso di una tavola rotonda sul tema “L’Italia in movimento” promossa dall’Istituto di cultura italiano e dal Comites di Berlino. Alla tavola rotonda interverranno Delfina Licata della Fondazione Migrantes, Edith Pichler e Luciana Degano del Comites di Berlino.