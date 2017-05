Internet: Ccp Università Gregoriana ospita a ottobre il congresso internazionale “La dignità del minore nel mondo digitale”

I minori costituiscono più di un quarto dei 3,2 miliardi di utilizzatori di Internet nel mondo. Questa generazione di oltre 800 milioni di giovani è esposta a forme completamente nuove di danno e di abuso, come la provocazione online (trolling), il bullismo in rete (cyberbullying), il ricatto sessuale (sextortion) e l’adescamento (grooming) per lo sfruttamento sessuale. Il congresso internazionale “La dignità del minore nel mondo digitale”, ospitato a Roma, dal 3 al 6 ottobre, dal Centro per la protezione dei minori (Ccp) della Pontificia Università Gregoriana, si occuperà in modo approfondito della ricerca scientifica e delle conoscenze tecniche più aggiornate in questo campo, riunendo insieme esperti di livello globale e decision maker per discutere i rischi e le sfide dell’epoca digitale e il loro impatto sulla dignità dei minori. L’attenzione sarà mirata sul campo scientifico e tecnico, ma con una prospettiva per promuovere un’azione appropriata. Il Centro per la protezione dei minori e il suo partner, l’Alleanza globale WeProtect, hanno invitato più di 140 esperti internazionalmente riconosciuti dal mondo accademico, degli affari e della società civile, ma anche leader politici e rappresentanti religiosi delle diverse parti del mondo.

“Questo congresso offre un’opportunità straordinaria per lo scambio delle conoscenze e delle buone pratiche sui rischi e la loro prevenzione nel nuovo mondo digitale, in cui i minori ormai navigano continuamente”, sottolinea padre Hans Zollner, presidente del Ccp. “Il nostro scopo è di allargare considerevolmente il corpus delle conoscenze su questi problemi complessi e di sviluppare su di essi un vero dialogo”, aggiunge Ernesto Caffo, coordinatore scientifico del congresso. L’appuntamento si concluderà con la “Dichiarazione sulla dignità del minore nel mondo digitale”, che sarà presentata nel corso di un’udienza con il Papa Francesco. Alla fine del congresso sarà lanciato un Call for Papers, al fine di stimolare ricerche nuove e creative in questo campo, come pure idee e approcci innovativi. Con un insieme articolato di interventi, sessioni plenarie, workshop e con un forum di discussione aperto al pubblico il congresso concentrerà i suoi lavori sui campi della protezione (Cyber Protection), dell’educazione (Cyber Education) e della responsabilità (Cyber Responsibility) nel mondo digitale, esaminando il ruolo delle imprese, dei media, della società civile, della politica e delle religioni. Info: www.childdignity2017.org