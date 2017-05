Fafce: famiglie cattoliche d’Europa, incontro con Papa Francesco per i 20 anni di fondazione

La famiglia fondamento della società, soggetto e protagonista della vita sociale ed ecclesiale in Europa. Sono alcuni punti fermi della Fafce, Federazione delle associazioni familiari cattoliche in Europa, che per festeggiare i propri 20 anni di fondazione ha organizzato per oggi un incontro all’ambasciata di Francia presso la Santa Sede, mentre domani sarà ricevuta in udienza da Papa Francesco. La tappa in Vaticano e l’incontro con il Papa sono intesi come un momento per trovare ispirazione per gli anni a venire. L’udienza avviene fra l’altro in occasione della Giornata mondiale dei genitori che si celebra appunto il 1° giugno. La Fafce, presieduta da Antoine Renard, rappresenta oggi associazioni familiari cattoliche di 14 diversi Paesi; opera con uno statuto speciale presso il Consiglio d’Europa e l’Unione europea. Il riferimento valoriale è alla Dottrina sociale della Chiesa. Per informazioni: http://www.fafce.org.