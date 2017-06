Fafce: convegno a Roma su “Le famiglie e l’avvenire dell’Europa”. Domani udienza da Papa Francesco

“Le famiglie e l’avvenire dell’Europa”: con una giornata di studio e una tavola rotonda, svoltesi oggi a Roma all’ambasciata di Francia presso la Santa Sede, la Fafce (Federazione delle associazioni familiari cattoliche in Europa) ha inaugurato una due-giorni intensa in occasione del 20° anniversario di fondazione. L’ambasciatore di Francia presso la Santa sede, Philippe Zeller, ha portato i saluti ai presenti, giunti da diversi Paesi d’Europa (alla Federazione aderiscono associazioni di 14 nazioni). A seguire un saluto del presidente Fafce, Antoine Renard. Quindi una serie di interventi intesi ad affrontare i molteplici aspetti e problemi che interessano la famiglia oggi nel vecchio continente: la questione educativa; l’impatto della famiglia sull’economia e viceversa; le evoluzioni legislative in materia di diritto familiare; la famiglia quale elemento per la costruzione della pace nel mondo; le sfide poste dalla “mondializzazione della rivoluzione culturale occidentale”. Alla Fafce sono giunti messaggi dal Dicastero vaticano per i laici, la famiglia e la vita e dal presidente del Parlamento europeo. Domani a mezzogiorno la Fafce sarà ricevuta in udienza privata da Papa Francesco.