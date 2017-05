Diocesi: Trento, mille giovani pellegrini al santuario di Montagnaga. In marcia anche il vescovo Tisi

Si prevedono un migliaio di giovani partecipanti al tradizionale pellegrinaggio Trento-Montagnaga, 20 chilometri a piedi da domani sera, giovedì 1° giugno all’alba di venerdì 2 giugno. Con loro anche l’arcivescovo Lauro Tisi. “Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente. Lasciamo un impronta che segni la storia” il tema della nona edizione del pellegrinaggio, riprendendo l’inno di Maria di Nazareth, toccata dall’annuncio dell’angelo. Il percorso inizierà nel capoluogo dal seminario diocesano di corso Tre Novembre giovedì alle ore 20, per giungere in cattedrale dove alle ore 21 sarà celebrata la messa presieduta dall’arcivescovo. Quindi l’avvio del cammino a tappe verso Montagnaga, con attenzione a diverse fasce di età: i preadolescenti fino alle Laste, i ragazzi delle superiori dalle Laste a Civezzano, giovani universitari e lavoratori nella parte conclusiva. La conclusione alle ore 6 di venerdì al santuario di Montagnaga con l’affidamento a Maria, la benedizione e il mandato del vescovo.

“Il pellegrinaggio quest’anno vorrebbe educare un giovane a fare memoria, a ‘salvare con nome’ ciò che è importante”, spiega don Rolando Covi della Pastorale giovanile, riprendendo il linguaggio digitale. Nell’organizzazione sono stati coinvolti preadolescenti della val Rendena (alcuni da Giustino, paese del vescovo Lauro), adolescenti di Cognola, giovani di Rovereto e Vallagarina, della Pastorale universitaria, del centro missionario e di associazioni e movimenti. Novità: nei giorni scorsi molti giovani hanno visitato ospedali e case di riposo, chiedendo soprattutto agli anziani di pregare per la buona riuscita del pellegrinaggio. Info: https://www.noitrento.it/ oppure http://www.diocesitn.it/catechistico-giovani/