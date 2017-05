Diocesi: morto nella notte a Genova padre Modesto Paris. L’arcivescovo Boccardo (Spoleto-Norcia) ne ricorda “il prezioso servizio, specialmente al fianco dei giovani”

È morto all’1.45 di mercoledì 31 maggio, presso l’ospedale “Villa Scassi” di Genova, padre Modesto Paris, 59 anni, dell’Ordine degli Agostiniani scalzi. Ne dà notizia l’arcidiocesi di Spoleto-Norcia, dove padre Maris dal 2000 al 2004 fu parroco, nella parrocchia di santa Rita a Spoleto, e direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali. Dal 2015 era malato di sclerosi laterale amiotrofica (Sla). Nato il 22 agosto 1957 a Rumo in Val di Non (Tn), padre Maris è stato ordinato sacerdote nel 1983 da san Giovanni Paolo II. Dall’anno successivo, nelle diverse comunità in cui ha svolto il suo ministero, ha fondato il Movimento Rangers, “un gruppo di ragazzi – si legge nella nota – basato su valori quali amicizia, responsabilità, accoglienza e, più di tutto, ispirato al Vangelo del Buon Pastore”. Da questa esperienza, visto il coinvolgimento delle famiglie, sono nate le associazioni territoriali riunitisi poi nel movimento “Millemani per gli altri”. Per mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia, “padre Modesto lascia un ricordo carico di stima e di riconoscenza per il prezioso servizio offerto a Spoleto, specialmente al fianco dei giovani, coi quali aveva una comunicazione immediata, profonda e ricca di contenuti”. Le esequie verranno celebrate domani, giovedì 1° giugno, alle 11.30 a Genova, presso il santuario della Madonnetta, e sabato 3 giugno alle 14 a Rumo (Tn), suo paese natale. Venerdì 2 alle 18 nella chiesa di Santa Rita a Spoleto sarà celebrata una messa di suffragio.