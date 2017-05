Diocesi: Gaeta, sabato la veglia di Pentecoste in piazza Sant’Erasmo

Sabato 3 giugno, alle ore 20, in piazza Sant’Erasmo a Formia, accanto alla Torre di Castellone, si terrà la veglia diocesana di Pentecoste 2017 dal titolo “Nella strada, con il dono dello Spirito”. La veglia è curata dalla Consulta diocesana delle aggregazioni laicali dell’arcidiocesi di Gaeta, coordinata dall’assistente ecclesiastico, don Carlo Lembo, e dal segretario, Carlo Tucciello. In caso di pioggia la veglia sarà celebrata nella chiesa di Sant’Erasmo (Via Olivetani 23).

“La veglia, come negli anni precedenti – si legge in una nota -, viene celebrata all’aperto, in una piazza che si fa santuario per accogliere il popolo di Dio della Chiesa che è in Gaeta: parrocchie e aggregazioni laicali, sacerdoti e laici, giovani e adulti saranno tutti uniti in un solo corpo senza disperdersi in altre iniziative o forme alternative di preghiera”.