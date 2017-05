Diocesi: Caritas Roma, dal 12 al 17 giugno campo di formazione e servizio “Ricomincio da te” per giovani dai 16 ai 18 anni

Sono aperte le iscrizioni alla settimana di formazione e di servizio “Ricomincio da te …”, promossa dalla Caritas diocesana di Roma per i giovani dai 16 ai 18 anni. Il campo, si legge in un comunicato, “è un’esperienza che aiuta i ragazzi ad entrare in contatto con realtà a loro sconosciute o lontane, permettendo di scoprirne e apprezzarne il valore”. L’iniziativa si svolgerà a Roma dal 12 al 17 giugno, presso alcune sedi della Caritas (mense e centri di accoglienza) e di altre realtà impegnate nel sociale. L’attività per i ragazzi è dalle ore 9 alle 17 (non è residenziale). Oltre a svolgere l’esperienza di volontariato, i partecipanti avranno la possibilità di approfondire tematiche specifiche attraverso la presenza di operatori e volontari coinvolti direttamente nelle diverse problematiche. Iscrizioni presso l’Area volontariato in Via Casilina Vecchia, 19; tel. 06.888.15.150 (ore 9-16), email: volontariato@caritasroma.it.