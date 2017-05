Diocesi: Cagliari, domani protocollo d’intesa con Ufficio scolastico regionale per attività di alternanza scuola-lavoro

Verrà firmato domani, 1° giugno, nei locali della curia diocesana di Cagliari, il protocollo d’intesa tra l’Ufficio scolastico regionale della Sardegna e l’arcidiocesi di Cagliari per la realizzazione di attività di alternanza scuola lavoro (ore 16). Presenti l’arcivescovo Arrigo Miglio e Francesco Feliziani, direttore dell’Ufficio scolastico. Obiettivo del protocollo, si legge in un comunicato, “promuovere le attività di alternanza scuola lavoro presso le strutture del mondo ecclesiale, come ad esempio enti ecclesiastici, istituzioni culturali, oratori, associazioni di volontariato e movimenti ecclesiali, enti educativi, fondazioni onlus diocesane, comunità religiose”.

L’alternanza scuola lavoro è entrata all’interno degli ordinamenti scolastici del secondo ciclo con la legge n. 53 del 28 marzo 2003 che ha previsto la possibilità di svolgere percorsi formativi attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro sulla base di convenzioni con imprese, associazioni di rappresentanza. camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio. La legge n. 107 del 13 luglio 2015 sulla “Buona Scuola” ha previsto l’attuazione dell’alternanza per gli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore; nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.