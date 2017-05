Diocesi: Bergamo, il 4 giugno Festa dei popoli su “Camminare insieme nella gioia del Vangelo”

Sarà “Camminare insieme nella gioia del Vangelo” il tema della Festa dei Popoli che si svolgerà domenica 4 giugno, a Bergamo, presso la parrocchia Beata Vergine Maria di Loreto. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio Migrantes della diocesi di Bergamo, si aprirà alle 10.30 con il ritrovo nel parcheggio vicino al parco Loreto da dove prenderà il via il corteo delle comunità cattoliche di altra lingua presenti in diocesi che sfileranno secondo le proprie tradizioni. Alle 11.30, don Massimo Rizzi, direttore dell’Ufficio Migrantes diocesano, presiederà la celebrazione eucaristica. Dopo il pranzo, nel pomeriggio sono in programma diverse iniziative e momenti di testimonianza e riflessione. “La Festa dei popoli – spiegano i promotori – è un momento di preghiera e di convivialità in cui tutte le comunità di cattolici provenienti da varie zone del mondo che si ritrovano insieme”.