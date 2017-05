Costituzione: Tv2000, venerdì 2 giugno in onda il docufilm “Dustur”, migranti a confronto nel carcere Dozza di Bologna

I detenuti del carcere Dozza di Bologna di origine araba e religione islamica sono i protagonisti del docufilm “Dustur”, che tradotto dall’arabo significa “Costituzione”, in onda su Tv2000 venerdì 2 giugno alle 23.40, in occasione della Festa della Repubblica. Insegnanti e volontari hanno organizzato un corso scolastico in cui i detenuti sono impegnati a discutere sulla Costituzione Italiana e a scrivere un Dustur ideale. A tenere le fila è Ignazio, un religioso che ha vissuto per molti anni in Medio Oriente, affiancato da Yassine, un giovane mediatore culturale musulmano, che traduce in italiano (e in un arabo) i diversi dialetti parlati dai detenuti e media le posizione più estreme.. Ad ogni incontro un ospite esterno; l’ultimo è Samad, un giovane ex detenuto marocchino che ha trascorso quattro anni nel carcere di Bologna e ora cerca di ricostruire la propria vita. “Un viaggio dentro e fuori il carcere, dentro e fuori i confini della libertà. Un viaggio che comincia dietro le sbarre di una biblioteca, per concludersi sull’Appennino, in uno dei luoghi simbolo della Resistenza e della Costituzione Italiana”, si legge in una nota. Regia di Mario Santarelli.