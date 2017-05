Chiesa in uscita: Fondazione Missio, dall’8 al 10 giugno convegno a Sacrofano

Per realizzare il sogno di una Chiesa davvero missionaria, libera e aperta alle sfide del presente, la Fondazione Missio organizza un convegno di tre giorni a Sacrofano, dall’8 al 10 giugno. Fin dal titolo, “‘Sognate anche voi questa Chiesa’ per una progettualità missionaria alla luce dell’Evangelii Gaudium”, l’incontro vuole essere occasione di riflessione in tre tempi: uscire, progettare e sognare. Cosa? Una nuova Chiesa in missione permanente. La riflessione iniziale sull’Evangelii Gaudium indicherà “gli ambiti della missione in quanto discepoli guidati dalla forza dello Spirito alle periferie del mondo”, scrive Missio. Più in dettaglio, si penserà a come elaborare nel concreto linee comuni di azione per tutti i Centri missionari diocesani, puntando ad un servizio missionario più adeguato alle esigenze delle Chiese locali.

La riflessione è affidata in apertura dei lavori a mons. Francesco Beschi, presidente della Commissione episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese, che riprenderà le fila del convegno di Firenze “per un rinnovato impulso missionario delle Chiese locali in Italia”. A seguire mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, introdurrà un discorso sulla missio ad gentes alla luce dell’Evangelii Gaudium. Infine, sarà la volta di mons. Giuseppe Lorizio, professore ordinario di Teologia fondamentale della Pontificia Università Lateranense. Il giorno successivo dopo le lodi e la riflessione biblica si ragionerà assieme all’interno di laboratori tematici guidati da Luciano Meddi, docente di Catechetica missionaria della Pontificia Università Urbaniana. Il convegno è rivolto in special modo ai direttori, vice-direttori ed equipe dei Centri missionari diocesani che si ritroveranno a Sacrofano da tutta Italia.