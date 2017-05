Azione cattolica: Forum internazionale, l’8 giugno torna “Un minuto per la pace”

Il Forum internazionale di Azione cattolica (Fiac) propone anche quest’anno “a tutti gli uomini e a tutte le donne di buona volontà” l’iniziativa “Un minuto per la pace”, “per unire il nostro impegno e la nostra preghiera per la pace, purtroppo ancora spezzata o minacciata in diverse regioni del mondo”. L’appuntamento è per giovedì 8 giugno alle ore 13, nel terzo anniversario dello storico incontro in Vaticano tra Papa Francesco e i presidenti di Israele e Palestina. La proposta del Fiac è che quel giorno, alle ore 13, “ognuno possa fermarsi un attimo, per un minuto, a pregare. Da soli o in gruppo, in chiesa ma anche nelle nostre case o nei luoghi di lavoro o di studio”. “Un minuto per la pace”: per rispondere – spiega il Fiac – nel quotidiano a Papa Francesco che ci ricorda quanto la pace sia un “lavoro artigianale” che “richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia”. Per informazioni e materiali in varie lingue: http://www.catholicactionforum.org/