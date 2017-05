Venezuela: Giro (vice ministro Esteri), “liberati italiani detenuti”

(DIRE-SIR) – Nonostante la difficile situazione politica in Venezuela, il governo italiano tramite il vice ministro degli Esteri Mario Giro annuncia la liberazione di tre connazionali detenuti a seguito delle recenti manifestazioni. Dopo altre quattro recenti liberazioni, grazie a una lunga trattativa con le autorità venezuelane, “si è riusciti finalmente” – annuncia con soddisfazione il vice ministro degli Esteri Mario Giro – “a far uscire dalla detenzione coatta, anche grazie all’azione del Consolato, i nostri connazionali”. Si tratta di Eugenio Guarente, Giancarlo Signorello e Giuliana Nicotera. “In un tempo complicato e confuso per il Venezuela – conclude il vice ministro – noi continuiamo a lavorare per una normalizzazione della crisi e per una possibile via di uscita attraverso il dialogo. Qualora questo non fosse possibile, ogni giorno monitoreremo gli eventi per contenere qualsiasi degenerazione che possa mettere a repentaglio l’incolumità e la libertà dei nostri connazionali”.

