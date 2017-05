Ue: indagine Eurobarometro, aumentano i fumatori under24. In Europa record di sigarette in Grecia. Svezia la più virtuosa

(Bruxelles) In Europa i giovani tra i 15 e i 24 anni che fumano sono passati dal 25% del 2014 al 29% nel 2017. La media dei fumatori nell’Ue tuttavia non ha subito variazioni, restando ferma al 26%, percentuale registrata anche nel 2014. Questi dati sono frutto di un’indagine che ha pubblicato Eurobarometro per conto della Commissione europea oggi, alla vigilia della giornata mondiale senza tabacco. “L’aumento della percentuale di fumatori giovani mostra l’urgenza per gli Stati membri di far rispettare le disposizioni della direttiva sui prodotti del tabacco che vieta di rendere attraenti le sigarette” con pacchetti e confezioni allettanti e “sedurre così i giovani”, dichiara in una nota oggi il commissario Ue per la salute e la sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis, che ha incoraggiato “tutti gli Stati membri a utilizzare ogni strumento ulteriore a loro disposizione per proteggere i giovani e informare l’opinione pubblica circa i pericoli dell’uso del tabacco”. In cima alla classifica Ue dei Paesi fumatori c’è la Grecia (37%), seguita da Bulgaria e Francia (36%), poi la Croazia (35%). La più virtuosa è la Svezia con il 7% di fumatori. A fare uso di sigarette elettroniche sono il 2% dei fumatori. Il 63% degli europei ritiene che questo tipo di sigarette dovrebbe essere sottoposto agli stessi divieti delle sigarette tradizionali. La prossima indagine sarà fatta nel 2019/2020 e dovrà valutare l’efficacia della direttiva Ue del 2014.