Ue: delegazione Parlamento europeo in Estonia. Tajani: nel semestre di presidenza sicurezza, migrazioni e clima

(Bruxelles) “Abbiamo intrapreso un buon lavoro con il primo ministro Ratas e il suo governo e condividiamo le priorità della prossima presidenza estone. Dobbiamo combattere il terrorismo, mettere in sicurezza le frontiere esterne, gestire l’immigrazione, guardando in particolare a ciò che sta succedendo in Africa”. Lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, oggi in visita a Tallinn: il prossimo 1° luglio, infatti, l’Estonia assumerà la presidenza di turno dell’Unione europea, raccogliendo il testimone da Malta. A Tallinn sono giunti anche i i leader dei gruppi parlamentari del Parlamento europeo: la delegazione ha incontrato il primo ministro estone Jüri Ratas; quindi l’incontro con il presidente estone Kersti Kaljulaid. Tajani aggiunge: “Abbiamo sottolineato l’importanza della lotta alla disoccupazione giovanile. Riteniamo che la digitalizzazione possa rendere l’Europa più competitiva, dalle Pmi alle grandi imprese. La digitalizzazione è il futuro e il mercato unico digitale rappresenta un’opportunità straordinaria. Siamo quindi lieti che la presidenza estone la consideri una priorità. Tuttavia, digitalizzazione significa anche formazione e non solo dei nostri giovani”. “Anche il cambiamento climatico resta una priorità. Possiamo conciliare sostegno all’economia reale e sostenibilità ambientale. L’economia verde offre grandi opportunità anche occupazionali”.