Sport e disabilità: Special Olympics, video esclusivo di Gianluigi Buffon e sua maglia autografata all’asta per la European Football Week

In un video esclusivo realizzato per celebrare la Special Olympics European Football Week (27 maggio – 4 giugno), il capitano della Juventus e della Nazionale italiana di calcio Gianluigi Buffon ha parlato del potere del calcio inteso come strumento in grado di unire tutto il mondo superando ogni barriera. “Io credo che tutti abbiano il diritto di giocare insieme sullo stesso campo, ecco perché sono fiero di sostenere la Special Olympics European Football Week: un evento che vuole dimostrare al mondo come il calcio sia capace di superare le barriere. Il calcio ha anche il potere di riunirci – di unire tutto il mondo. Unisciti a me nel ringraziare tutti i giocatori che partecipano alla Special Olympics European Football Week. Cambiamo lo sport insieme!”. L’obiettivo della Settimana 2017 è incoraggiare i giovani, con e senza disabilità intellettiva a giocare insieme a calcio unificato, promuovendo così uno stile di vita sano ed una cultura votata al rispetto della diversità e all’inclusione. In tutta Europa 45 mila atleti partecipano a 450 eventi in 50 paesi. L’evento è sostenuto dalle federazioni e dai club nazionali di calcio e dalla Uefa. Il calcio è uno degli sport più popolari in Special Olympics. Ci sono 135 mila giocatori accreditati e 7 mila allenatori coinvolti in 58 paesi europei. Il numero di giovani giocatori di età compresa tra i 2 ei 15 anni è di 40 mila e sta crescendo. Un contributo concreto alla realizzazione della Special Olympics European Football Week è arrivato dalla Figc che ha donato la maglia autografata di Gianluigi Buffon, ora all’asta su CharityStars insieme ad altri cimeli autografati donati dalle squadre di Serie A.