Solidarietà: Uildm, distribuite 6.500 tavolette di cioccolata agli alunni di sei scuole di Camerino e della provincia di Macerata colpite dal sisma

Tanti abbracci e coccole di cioccolata. È quello che hanno ricevuto i ragazzi di 6 scuole di Camerino e della provincia di Macerata. Oggi nel Centro culturale Benedetto XIII di Camerino si è svolto l’incontro tra l’Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare) e 250 studenti dell’Istituto comprensivo “U. Betti”. In contemporanea nel Centro culturale e nelle altre scuole coinvolte nel progetto, è stato proiettato il video “Giocando si impara” di Uildm, al quale è stata dedicata la recente Giornata nazionale dell’associazione per rendere accessibili e inclusivi i parchi gioco italiani. Al termine la consegna della cioccolata. “È stata un’esperienza meravigliosa”, racconta Simone Giangiacomi, presidente della sezione Uildm di Ancona. “Sono felice perché siamo riusciti a portare un sorriso nella loro vita”, aggiunge Bruno Premilcuore, presidente di Uildm Pesaro Urbino. Stamattina sono state distribuite circa 6.500 tavolette . Altre 3.300 verranno regalate nei prossimi giorni agli ospiti dei centri diurni e comunità per persone con disabilità, e residenze per anziani. “Insieme abbiamo vissuto un’esperienza di comunità, dove tutti stanno bene se si ascoltano i bisogni di ciascuno – commenta Valerio Valeriani, coordinatore dei tre ambiti sociali Uildm -. Il video ‘Giocando si impara’ ci ha permesso di comprendere che ci sono bisogni diversi, accessibilità, inclusione, serenità, ma un unico obiettivo: permettere a ciascun bambino di esprimere quello che è, e ciò che porta dentro di sé”.