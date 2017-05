Società: De Palo (Forum), in Val d’Aosta gruppo di lavoro per studiare il “Fattore Famiglia”

“Dopo la Campania, la Lombardia, il Piemonte e le tante amministrazioni comunali che, in giro per l’Italia, hanno riconosciuto la validità e l’applicabilità del Fattore Famiglia, anche la Val d’Aosta, su sollecitazione del Forum delle famiglie della Regione, creerà un gruppo di lavoro interistituzionale per studiare le modalità e i tempi di adozione del Fattore Famiglia in Valle d’Aosta”: lo afferma Gigi De Palo, presidente del Forum nazionale, in una nota diffusa oggi. “Una iniziativa caldeggiata dalla presidenza della Giunta e avviata dall’assessorato alle politiche sociali, che coinvolgerà, ovviamente, il Forum delle famiglie ma anche le strutture regionali che hanno a che fare con la famiglia. È un’ulteriore conferma che è possibile ragionare con giunte di colori diversi e che, a prescindere dall’orientamento politico, è possibile dare corpo ad un fisco più equo e giusto nei confronti delle famiglie”. De Palo osserva ancora: “La Valle d’Aosta onora così un impegno assunto nella legge finanziaria 2017-2019, e apre un confronto per studiare la coesistenza del Fattore Famiglia con l’Isee per permettere a famiglie con minori, persone non autosufficienti e con disabilità di essere maggiormente tutelati rispetto ai bisogni di sostegno, assistenza e cura”.