Sir: le principali notizie dall’Italia e dal mondo. Ritrovata 13enne a Siracusa. Legge elettorale, verso il sistema tedesco. Vertice Macron-Putin a Versailles

Italia: ritrovata la 13enne scomparsa a Siracusa

La tredicenne scomparsa ieri sera a Siracusa è stata trovata a Paternò nel catanese. E’ viva e sta bene. Lo conferma la Polizia di Stato. La ragazzina era stata vista l’ultima volta alla Cittadella dello sport a Siracusa dove frequenta la piscina praticando il nuoto sincronizzato.

Legge elettorale: intesa Pd-M5s su sistema tedesco. Strappo di Alfano

Prende sempre più quota la riforma del sistema elettorale verso un modello in stile tedesco (proporzionale con soglia di sbarramento al 5%, più possibili correttivi in via definizione), con un sempre più probabile asse Pd-M5s. Ieri gli elettori 5 Stelle hanno suggellato con il voto online il via libera arrivato dai vertici. L’incontro tra la delegazione parlamentare Pd (Ettore Rosato, Luigi Zanda, Emanuele Fiano), con quella del M5s (Roberto Fico, Danilo Toninelli e Vito Crimi) è durato una ventina di minuti. Ed è servito a continuare tessere la tela del dialogo. Ma da Fabriano il leader di Ap e ministro degli Esteri Angelino Alfano frena: “ “Le posizioni sono distanti sia sul tema della legge elettorale e sia sul tema della durata della legislatura. Sarebbe stato naturale per il Pd cercare prima un accordo con il suo alleato di governo e non con le forze che sono all’opposizione”.

Gran Bretagna al voto. Confronto tv May-Corbyn. Il leader laburista cavalca la rimonta nei sondaggi

“Non dobbiamo andarcene dall’Unione Europea senza un accordo”, dice Jeremy Corbyn. “Meglio nessun accordo che un cattivo accordo”, afferma invece Theresa May. Sono i due diversi tipi di Brexit proposti dal leader laburista e dalla premier conservatrice nel dibattito di ieri sera in tivù in vista delle elezioni generali che si terranno l’8 giugno per eleggere il 57° Parlamento del Regno Unito. La legislatura corrente si sarebbe conclusa nel 2020, cinque anni dopo l’ultima consultazione nel 2015. Il voto è stato però anticipato al 2017. Il duello tv tra May e Corbyn non è stato diretto, perché May ha rifiutato il faccia a faccia televisivo con Corbyn: ognuno dei due ha risposto per un’ora alle domande di pubblico e giornalisti, alternandosi negli studi di Sky News britannica. Secondo i sondaggi, i Tories hanno solo 7 punti di vantaggio, mentre ne avevano 20 un mese fa, e una vittoria a sorpresa del Labour non si può più del tutto escludere come sembrava quando Downing Street ha mandato il paese anticipatamente alle urne.

Vertice Macron/Putin. La Francia avverte: “Se in Siria ci saranno armi chimiche serve risposta immediata”

“Qualsiasi utilizzo di armi chimiche” in Siria “sarà oggetto di rappresaglia e risposta immediata da parte dei francesi”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al termine dell’incontro con Vladimir Putin. Macron ha ricevuto a Versailles, vicino a Parigi, Vladimir Putin, con il quale inaugura un’importante mostra sui 300 anni delle relazioni franco-russe ma soprattutto tenterà di rilanciare il dialogo Parigi-Mosca dopo 5 anni di tensioni diplomatiche sulle questioni siriana e ucraina. Nell’incontro con Vladimir Putin a Versailles, il presidente francese Emmanuel Macron ha anche riferito di aver messo l’accento “sul rispetto di tutte le minoranze”, in particolare “Lgbt in Cecenia” e “le ong in Russia”.

Morto Manuel Noriega, ex dittatore-presidente del Panama. Aveva 83 anni

Manuel Antonio Noriega è morto la notte scorsa all’età di 83 anni. Presidente-dittatore del Panama tra il 1983 e il 1989, quando venne deposto dagli Stati Uniti, Noriega fu accusato di riciclaggio e narcotraffico. Condannato a 40 anni di carcere, ha scontato parte della pena negli Stati Uniti ed in Francia. Era stato estradato nel dicembre del 2011 da Parigi a Panama, dove venne accusato di diversi delitti, tra i quali anche la sparizione e uccisione di Hugo Spadafora, oppositore al regime di origini italiane, il cui cadavere fu ritrovato, con la testa mozzata, nel settembre del 1985 sotto un ponte al confine con il Costa Rica.

Medicina: prima infusione staminali nervose ad un malato di sclerosi multipla. Studio italiano

E’ monitorato e sta bene il primo paziente al mondo con sclerosi multipla ad aver ricevuto un trapianto di staminali neurali, o nervose, con l’obiettivo di riparare i danni al sistema nervoso dovuti alla malattia. E’ il primo di 12 malati, arruolati nel trial condotto presso l’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano e illustrato al congresso dell’Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e della sua Fondazione (Fism).