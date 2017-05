Servizio Civile: Comunità Papa Giovanni XXIII, con “#Scegliamolapace!” 269 posti disponibili in Italia e 58 all’estero

#Scegliamolapace! Sono 269 in Italia e 58 all’estero i posti disponibili con la Comunità Papa Giovanni XXIII all’interno del bando 2017 pubblicato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile il 24 maggio. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata alle ore 14 di lunedì 26 giugno. “Superare la malnutrizione in Zambia, offrire un tetto e un pasto al giorno a chi vive in strada in Bolivia così come in Albania, integrare i disabili fisici e mentali in Bangladesh, contribuire alla rimozione delle cause che creano ingiustizia a Ginevra presso le Nazioni Unite; esperienze di vita in strutture di accoglienza, centri diurni, case famiglia anche in 15 regioni italiane. Sono occasioni – si legge in una nota della Comunità Papa Giovanni XXIII – per educarsi ed educare alla pace, formarsi sotto l’aspetto professionale, civico e sociale attraverso la condivisione diretta e l’impegno con altri giovani per trasformare in modo nonviolento i conflitti del mondo che viviamo”.

Possono presentare domanda i giovani italiani e stranieri con regolare permesso di soggiorno, di età compresa tra 18 e 28 anni, senza precedenti penali; sulla base delle richieste presentate e di colloqui personali verranno formate delle graduatorie per l’accesso al bando. Il servizio civile dura 12 mesi e impegna una media di 30 ore settimanali. “Per la Papa Giovanni il servizio civile è un’occasione preziosa, per continuare a camminare su sentieri di pace a fianco dei più deboli. Continueremo a dimostrare che il mondo non ha bisogno di armi per difendersi, ma di persone di buona volontà”, spiega Giovanni Paolo Ramonda, presidente della Comunità. Nicola Lapenta , responsabile del servizio civile per la Papa Giovanni XXIII aggiunge: “È un’opportunità irrinunciabile, possiamo costruire la pace come cittadini attivi e nonviolenti”. Info al numero verde 800.913.596 e sul sito www.odcpace.org