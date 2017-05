Politica: Raggi (sindaco Roma), “andrò a testimoniare come un dovere”. Le città già “in rete” per temi ambientali

“Testimoniare è un dovere previsto dal Codice”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Virginia Raggi, a margine del convegno sul tema “Laudato si’: la sostenibilità tra comunicazione e innovazione”, in corso all’Istituto Augustinianum. “Andrò lì come un dovere”, ha annunciato Raggi a proposito della sua chiamata a testimoniare relativa al caso Marra-Scarpellini. Nel suo saluto introduttivo, il sindaco ha affermato a proposito dell’enciclica di Francesco: “Chi la legge non può non essere d’accordo con tutti i contenuti”, in quanto “focalizzata sul rispetto dell’ambiente, sull’economia circolare: davvero siamo tutti sulla stessa barca, davvero è responsabilità di tutti curare la nostra casa, il creato”. “Le città stanno iniziando a trattare questi temi come fossero prioritari”, ha assicurato Raggi citando “la rete che si è creata tra molti comuni, ad esempio per il ciclo dei rifiuti, dove le città sono in prima linea”. Di qui la necessità di “rendere consapevoli i cittadini che le scelte non dipendono solo dagli amministratori: bisogna camminare insieme verso uno sviluppo sostenibile”.