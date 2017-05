Pellegrinaggi: Unitalsi, Loreto invasa da 400 bambini guidati dal card. Menichelli

“Stupiamoci insieme sulla via che porta a Maria”: questo è stato il tema del secondo pellegrinaggio regionale dei bambini, organizzato, domenica, dalla sezione marchigiana dell’Unitalsi. All’evento hanno preso parte circa quattrocento persone tra bambini e genitori, provenienti da tutta la regione. Presenti anche l’arcivescovo di Ancona-Osimo, il card. Edoardo Menichelli, e il presidente della sezione marchigiana dell’Unitalsi, Giuseppe Pierantozzi. Molti artisti hanno collaborato per poter offrire ai bambini una giornata di gioia, con giochi, laboratori, musica. Trampolieri, cantastorie, giocolieri, animatori clown, tutti insieme per donare un po’ di speranza ai più piccoli. Alla giornata lauretana hanno partecipato anche diverse realtà della provincia di Ancona, impegnate nel servizio ai bambini con gravi disabilità: l’istituto Bignamini “Fondazione don Gnocchi” di Falconara e la Lega del Filo d’oro di Osimo.

Il momento più forte della giornata è stato la celebrazione della Santa Messa, presieduta dal card. Menichelli, che nell’omelia ha sottolineato “la bellezza della diversità, tutti sono un unica bellezza davanti a Dio. Quello che conta è apprezzare la persona nella sua unicità”. I bambini hanno, poi, regalato alla Vergine Maria dei fiori che hanno realizzato nel laboratorio del recupero. Un omaggio floreale realizzato, dunque, con la plastica riciclata. “Ai nostri bambini – ha detto il presidente regionale, Giuseppe Pierantozzi – abbiamo fatto vivere una giornata in cui ogni barriera è stata abbattuta, loro ci hanno insegnato che non ci sono bambini sani o malati, ci sono solo bambini con tanta bellezza e gioia di vivere”.