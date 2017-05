Papa Francesco: ricevuti i vescovi albanesi in visita ad Limina. “Camminate con speranza, sognando e guardando lontano”

(L'Osservatore Romano (www.photo.va) / SIR)

Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in udienza i vescovi della Conferenza episcopale albanese in visita “ad limina Apostolorum”. La delegazione era composta da Angelo Massafra, arcivescovo di Shkodrë-Pult, Ottavio Vitale, vescovo di Lezhë, George Frendo, arcivescovo di Tiranë-Durrës, Cristoforo Palmieri, vescovo di Rrëshen, Hil Kabashi, amministratore apostolico dell’Albania meridionale, don Simon Kulli, amministratore diocesano di Sapë. Don Gjergj Meta, portavoce dei vescovi albanesi, al termine della visita ad limina, dichiara al Sir: “Oggi i vescovi della Cea sono stati in visita dal Santo Padre Francesco. Nell’incontro con il Pontefice sono stati affrontati tanti temi tra cui le vocazioni, la missione nelle periferie e l’attenzione ai poveri”. Attualmente i vescovi dell’Albania sono cinque, in attesa di tre nuovi vescovi per le tre sedi di Sapa, Reshen e l’amministrazione apostolica del Sud del Paese. “Le vocazioni – specifica don Meta – sono in evidente calo, come accade generalmente in tutta l’Europa”. I vescovi albanesi si sono intrattenuti con il Papa per quasi due ore. Sulle vocazioni il Papa “ha invitato i presuli a lavorare con i giovani e a dare loro il buon esempio”, considerando fra l’altro che popolazione del Paese è molto giovane. I vescovi hanno poi informato sulle opere di carità avviate dalla Chiesa albanese, compreso l’impegno nelle carceri e negli ospedali.

Il Papa ha quindi esortato i vescovi: “Camminate con speranza, sognando e guardando lontano”. Al termine dell’udienza i vescovi, riferisce il portavoce della Conferenza episcopale, “gli hanno regalato i due volumi sulle vite dei beati martiri albanesi e un’immagine della Madonna del buon consiglio”.