Papa Francesco: a Santa Marta, il vero pastore sa congedarsi perché non è “il centro della storia” ma “un servitore”

Vaticano, 30 maggio 2017

Riflettendo sulla prima Lettura tratta dagli Atti degli apostoli, nella quale Paolo si congeda dalla Chiesa di Efeso che lui stesso aveva fondato, nell’omelia della Messa celebrata questa mattina a Casa Santa Marta, Papa Francesco spiega che Paolo è il modello del vero pastore, uomo libero, che ha servito senza compromessi e senza appropriarsi del gregge, sentendosi “un servitore”. Lo riferisce Radio Vaticana. “Tutti i pastori – afferma Francesco – dobbiamo congedarci. Arriva un momento dove il Signore ci dice: vai da un’altra parte, vai di là, va di qua, vieni da me. E uno dei passi che deve fare un pastore è anche prepararsi per congedarsi bene, non congedarsi a metà. Il pastore che non impara a congedarsi è perché ha qualche legame non buono col gregge, un legame che non è purificato per la Croce di Gesù”. “Una delle cose che darà tanta pace al pastore quando si congeda – spiega il Papa – è ricordarsi che mai è stato un pastore di compromessi”, sa “che non ha guidato la Chiesa con i compromessi. Non si è tirato indietro”. Il pastore, inoltre, è “costretto dallo Spirito”, sa che “è in cammino” e “continua perché lui non ha cosa propria, non ha fatto del suo gregge un’appropriazione indebita. Ha servito” e continua a farlo sempre con “il cuore aperto alla voce di Dio”. L’ultimo tratto del vero pastore è non sentirsi “il centro della storia, della storia grande o della storia piccola”, non è il centro, è “un servitore”. Francesco cita un detto popolare: “Come si vive, si muore; come si vive, ci si congeda”. E Paolo si congeda con una “libertà senza compromessi” e in cammino. “Così – conclude il Papa – si congeda un pastore”.