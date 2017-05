Notizie Sir del giorno: i vescovi albanesi dal Papa, Giubileo d’oro Rinnovamento carismatico, rapporto Unicef su minori migranti

Papa Francesco: ricevuti i vescovi albanesi in visita ad Limina. “Camminate con speranza, sognando e guardando lontano”

Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in udienza i vescovi della Conferenza episcopale albanese in visita “ad limina Apostolorum”. Don Gjergj Meta, portavoce dei vescovi albanesi, al termine della visita ad limina, dichiara al Sir: “Nell’incontro con il Pontefice sono stati affrontati tanti temi tra cui le vocazioni, la missione nelle periferie e l’attenzione ai poveri”. Sulle vocazioni il Papa “ha invitato i presuli a lavorare con i giovani e a dare loro il buon esempio”, considerando fra l’altro che popolazione del Paese è molto giovane. Il Papa ha quindi esortato i vescovi: “Camminate con speranza, sognando e guardando lontano”. (clicca qui)

Giubileo d’oro Rinnovamento carismatico: Martinez (RnS), “sarà un G50”. “Ecumenismo spirituale” e “unità nella diversità”

“Sarà un G50, dove ci saranno molto più che sette nazioni del mondo, e molta più gioia e restituzione di una storia che merita di essere raccontata”. È il Giubileo d’Oro del Rinnovamento carismatico, nelle parole di Salvatore Martinez, presidente del Rinnovamento nello Spirito (Rns), che durante la presentazione dell’iniziativa – che si aprirà domani e culminerà con la grande veglia ecumenica di sabato pomeriggio, 3 giugno, al Circo Massimo – ha tracciato un parallelo tra il G7 che si è appena concluso a Taormina e l’evento che vedrà confluire a Roma, dall’Italia e da altri 127 Paesi del mondo, circa 30mila persone. (clicca qui)

Laudato si’: mons. Viganò (Segreteria per la Comunicazione), “molto più di un’enciclica green”. L’attenzione all’ambiente in Vaticano

“La Laudato si’ è molto più di un’enciclica green”. Ne è convinto mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione, che ha portato il suo saluto introduttivo al convegno in corso all’Istituto Augustinianum. “Per quanto compete a noi, l’attenzione all’ambiente è una scelta che abbiamo avviato sin da subito. In una fase di ristrutturazione così importante, abbiamo ripensato anche concretamente dove fare una centrale elettronica”, ha assicurato. (clicca qui)

Minori migranti: 1 bambino su 70 vive fuori dal suo Paese di nascita. Nel 2017 in Italia si conferma aumento piccoli sbarcati

Oggi, in tutto il mondo, 1 bambino su 70 vive al di fuori del suo Paese di nascita. Circa 300.000 viaggiano soli. La metà di tutti i bambini migranti del mondo vive in soli 15 Paesi, l’Italia è al 20° posto con 400.000 minorenni. Se il 2016 è stato l’anno record di bambini sbarcati sulle coste italiane (28.223), il trend del 2017 si annuncia già molto alto, con 6.000 bambini già sbarcati. Sono alcuni dei dati contenuti nel rapporto “Sperduti. Storie di minorenni arrivati soli in Italia”, presentato oggi a Roma dall’Unicef e dall’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Cnr. (clicca qui)

Diocesi: mons. Checchinato (San Severo), “preoccupazione diffusa” per la criminalità. Chiesa vista come un “baluardo di valori”

“Mi pare di intuire che la Chiesa sia vista come un possibile baluardo, come un soggetto positivo, una presenza ecclesiale favorevole anche nella vita sociale, un avamposto di valori”. Mons. Giovanni Checchinato lo scorso 6 maggio ha fatto l’ingresso ufficiale nella diocesi di San Severo: Papa Francesco lo aveva chiamato al nuovo incarico a gennaio; ad aprile l’ordinazione episcopale. Intervistato dal Sir, racconta le prime sensazioni, anche alla luce del fattore-criminalità che continua a gravare sul territorio. (clicca qui)

Lettonia: “Notte delle chiese”, 190 templi aperti per la preghiera. Iniziativa ecumenica tra fede e arte

Saranno 190 le chiese di diverse denominazioni a restare aperte in Lettonia nella notte tra venerdì e sabato prossimi per la quarta edizione della “Notte delle chiese”. L’apertura ufficiale della manifestazione avverrà a Riga, nella Chiesa battista, alle ore 18. Tutte le campane delle Chiese aperte risuoneranno insieme a quell’ora. Nelle chiese protestanti la notte sarà occasione per celebrare, discutere e lasciarsi ispirare dai 500 anni della Riforma, mentre il tema “unificante” dell’edizione 2017 è quello della famiglia. Quest’anno si dà il “benvenuto a 40 chiese che prendono parte alla manifestazione per la prima volta”, ha affermato la portavoce Sintija Sproģe. (clicca qui)

Diocesi: Bologna, giovedì 8 giugno si riflette su “Chiesa e città degli uomini”

“Chiesa e città degli uomini”: è il titolo dell’assemblea diocesana di Bologna che si svolgerà giovedì 8 giugno dalle 19,30 alle 22 nella basilica di San Petronio, preceduta da una festa in piazza Maggiore dalle ore 18. “La Chiesa di Bologna, raccogliendo quanto emerso nelle prime due tappe del Congresso eucaristico diocesano, si mette in dialogo con la città”, si legge nella presentazione dell’evento. (clicca qui)