Macerata-Loreto: oltre 3mila volontari da tutta Italia per il pellegrinaggio del 10 giugno

Saranno oltre 3mila i volontari che garantiranno il buon andamento della #MacerataLoreto17, il pellegrinaggio in programma per sabato 10 giugno che prenderà il via alle 20.30 presso lo stadio Helvia Recina di Macerata con la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Kevin Joseph Farrell, prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. Per la 39ª edizione della Macerata-Loreto sono all’opera 300 persone per la segreteria, mentre per il servizio accoglienza saranno 800, con giovani provenienti, non solo dalle Marche ma anche da Abruzzo, Emilia-Romagna e Lombardia. Il coro sarà formato da 100 persone e altre 150 verranno impegnate nel servizio liturgico. L’allestimento dello stadio sarà affidato a 140 volontari, mentre in 500 tra personale medico e paramedico (tra cui 50 medici) si occuperà dell’assistenza sanitaria. Altri numeri forniti dal comitato organizzatore riguardano il servizio di ristoro-colazione attivo alla mattina prima di giungere a Loreto: saranno coinvolte 200 persone provenienti da Pesaro per preparare 4mila litri di thé, 3mila tazzine di caffè e distribuire 40mila merendine, 15mila bottigliette d’acqua ed 8 quintali di dolci fatti a mano. Inoltre, 200 volontari si occuperanno della distribuzione dei flambeaux a S. Firmano, e altre 100, all’arrivo a Loreto, si occuperanno della colletta. Un centinaio di persone saranno invece presenti ai banchetti informativi per i pellegrini. Per sostenere l’iniziativa – ricordano i promotori – è possibile destinare il proprio 5×1000 all’Associazione “Amici del Pellegrinaggio Macerata-Loreto” (codice fiscale 93051740434).