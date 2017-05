Immigrazione: Milano, raccolta firme per iniziativa popolare “Ero straniero – L’umanità che fa bene”

Crescono di giorno in giorno i punti di raccolta firme per sostenere la legge di iniziativa popolare promossa dalla campagna “Ero straniero – L’umanità che fa bene”, promossa da Radicali Italiani e Fondazione Casa della carità, insieme con altre associazioni come Acli, Arci e Asgi, per cambiare le politiche sull’immigrazione e superare la legge Bossi-Fini. Da oggi, a Milano è possibile firmare anche nei nove municipi della città, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 15.30. Nella sede centrale dell’anagrafe di via Larga l’orario è continuato, dalle 8.30 alle 15.30 e le firme si raccolgono alla stanza n.19 (ingresso da via Pecorari 3). Nel fine settimana, inoltre, il comitato promotore della campagna “Ero straniero” ha organizzato in tutta Italia gli “Ero straniero Days”: un weekend di raccolta firme straordinaria che ha coinvolto decine di grandi città e piccoli comuni, tra cui Bari, Bergamo, Bologna, Caserta, Catania, Ferrara, Firenze, Foggia, Grosseto, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Pistoia, Roma, Ariano Irpino, Quartu S. Elena, San Benedetto, Sesto San Giovanni e Martano. Tanti i banchetti che sono stati allestiti nelle piazze dalle organizzazioni promotrici della campagna per accelerare la corsa verso il traguardo delle 50 mila firme da raggiungere in sei mesi per portare la legge all’attenzione del Parlamento. L’elenco, in costante aggiornamento, dei punti di raccolta firme, delle adesioni e dei sindaci che supportano la campagna è disponibile sulla pagina Facebook: https://www.facebook .com/lumanitachefabene/