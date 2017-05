Giubileo d’Oro: Martinez (presidente Rns), “invitati tutti i leader dei movimenti cattolici”. Il 3 giugno le testimonianze di p. Cantalamessa e del pastore Traettino

Al Giubileo d’Oro del Rinnovamento carismatico, organizzato dall’Iccrs (International Catholic Charismatic Renewal Services) e dalla Catholic Fraternity, “sono stati invitati tutti i leader” dei movimenti cattolici, “comprese le espressioni dell’associazionismo sociale, che si è espanso non solo in Italia ma in tutto il mondo”. Ad annunciarlo, rispondendo alle domande dei giornalisti, è stato il presidente del Rinnovamento nello Spirito, Salvatore Martinez, che ha precisato come “la gioia del Rinnovamento carismatico è la gioia di tutta la Chiesa”, che dal 1998 in poi, anno dello storico incontro tra tutte le associazioni e i movimenti ecclesiali in piazza San Pietro con Giovanni Paolo II, proprio a Pentecoste, ha visto crescere “l’unità non solo tra le tre tradizioni cristiane, ma anche l’unità dei movimenti cattolici all’interno della Chiesa”. “A volte le nostre divisioni ci spingono a diventare estranei in casa, e non ad essere testimoni di quell’unico movimento spirituale di tutta la Chiesa”. “Ciò che è accaduto in Italia nel 1998 sta accadendo in tutto il mondo”, ha assicurato Martinez. Tra le molte testimonianze previste nella tre-giorni del Giubileo d’Oro del Rinnovamento Carismatico, sabato 3 giugno, al Circo Massimo, prima dell’arrivo del Papa per la Veglia, ci saranno padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia, e Giovanni Traettino, pastore della Chiesa Evangelica della Riconciliazione.