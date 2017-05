Giubileo d’Oro: da domani al 4 giugno 30mila persone da 128 Paesi. Veglia al Circo Massimo con il Papa

Nella veglia di sabato 3 giugno al Circo Massimo, momento culminante – insieme alla messa di Pentecoste, il giorno dopo, in piazza San Pietro – del Giubileo d’Oro del Rinnovamento carismatico, ci sarà un apposito settore riservato ai poveri. Ad annunciarlo ai giornalisti, durante la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa svoltasi oggi presso la Radio Vaticana, è stata Michel Moran, presidente dell’Iccrs (International Catholic Charismatic Renewal Services), precisando che “il Santo Padre ci chiama tutti ad essere inclusivi: c’è già un gruppo del Rinnovamento carismatico che si occupa dei poveri intorno al Vaticano, porteranno con loro i loro amici”. Il programma del Giubileo d’Oro si aprirà domani, 31 maggio, con la partecipazione all’udienza generale del Papa in piazza San Pietro. Seguirà un ricco programma di incontri, simposi e laboratori, che si svolgeranno in varie basiliche, chiese e location nel centro di Roma, a cominciare dalle basiliche di Santa Maria Maggiore e San Giovanni in Laterano, dove giovedì sera si svolgerà l’incontro con i giovani. Le celebrazioni eucaristiche saranno presiedute dai cardinali Stanislaw Rylko, Paul Josef Cordes, Kevin Joseph Farrell e dal vescovo Gzegorz Rys. Senza contare gli appuntamenti organizzati da singole comunità italiane ed estere del Rinnovamento, con incontri di preghiera, momenti di adorazione eucaristica, concerti, conferenze e anche evangelizzazione per le strade di Roma.

Nella serata di venerdì 2 giugno, al Circo Massimo, il programma prevede oltre tre ore di preghiera comunitaria, canti, testimonianze, riflessioni, la celebrazione eucaristica e gli interventi dei testimoni delle origini del Rinnovamento. Nel pomeriggio di sabato 3 giugno, sempre al Circo Massimo, la veglia di Pentecoste con il Papa, che arriverà alle ore 18 e presiederà la preghiera ecumenica; prima di lui, gli interventi di padre Cantalamessa e del pastore Traettino. Domenica 4, infine, la messa di Pentecoste in piazza San Pietro. “La cosa più importante del Rinnovamento carismatico è portare alla gente il battesimo nello Spirito”, ha ricordato Gilberto Barbosa, presidente della Catholic Fraternity: “questo Giubileo è una testimonianza di questo cammino”.