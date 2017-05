Francescani Umbria: aperto ieri dal card. Bassetti il Capitolo generalissimo. Il 2 giugno celebrazione conclusiva con mons. Carballo

“Le famiglie francescane dell’Umbria riunite nel quinto centenario della bolla ‘Ite vos’, vogliono fraternamente dialogare e confrontarsi sulla comunione fraterna e sull’evangelizzazione nella terra umbra, a servizio della Chiesa locale e universale”. Con queste parole il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, ha introdotto, nel pomeriggio di ieri 29 maggio, la liturgia di inizio del Capitolo generalissimo, che tutti i francescani dell’Umbria celebrano a Foligno fino al 2 giugno, spiegandone senso e motivazioni. “Si tratta di un momento epocale, un evento di comunione di cui l’assemblea riunita è già espressione eloquente”, ha proseguito il cardinale, che è anche terziario francescano. “Le vostre case religiose – ha concluso – rappresentano ancora un punto di riferimento per molti fedeli, non sembrano fortezze arroccate ma sono piuttosto luoghi di preghiera accoglienti”. Dopo il card. Bassetti hanno preso la parola tutti gli altri vescovi umbri: Domenico Sorrentino, Renato Boccardo, Benedetto Tuzia, Mario Ceccobelli, Giuseppe Piemontese, Gualtiero Sigismondi. I frati riuniti in rappresentanza delle famiglie francescane dell’Umbria, sono 53: 22 frati minori della Provincia Serafica di San Francesco d’Assisi, 13 frati minori cappuccini della Provincia Serafica dell’Umbria, 17 frati minori conventuali – 7 della Provincia italiana di San Francesco d’Assisi e 10 della Custodia del Sacro Convento – e un frate della Provincia di San Francesco d’Assisi del Terz’Ordine Regolare. Con loro i tre ministri generali: fra Michael A. Perry Ofm, fra Mauro Tasca OfmConv e fra Mauro Jöhri OfmCap. Venerdì mattina, 2 giugno, ai frati capitolari si uniranno tutti i frati francescani dell’Umbria per un incontro cui seguirà la celebrazione eucaristica conclusiva, nella Basilica inferiore di San Francesco in Assisi, presieduta da mons. José Rodríguez Carballo Ofm, segretario della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica.