Elezioni: Di Maio (vicepresidente della Camera), “andiamo a votare il prima possibile”

“Andiamo a votare il prima possibile”. È l’invito di Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, a margine del convegno “Laudato si’: la sostenibilità tra comunicazione e innovazione”, in corso a Roma all’Istituto Agostinianum. “Spero che si vada al voto prima possibile”, l’auspicio di Di Maio in risposta alle domande dei giornalisti, “per scongiurare l’ennesima legge lacrime e sangue del Partito Democratico”. Interpellato in merito al futuro del Comune di Roma, nel caso di un rinvio a giudizio del sindaco Virginia Raggi, Di Maio ha risposto: “Se arrivasse, faremo ciò che il nostro codice etico stabilisce”, cioè valutare caso per caso.