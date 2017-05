Diritti: Forumsad, domani a Genova la quarta edizione delle conferenze nazionali sulla mobilità mondiale delle persone

“Circa 250 milioni di persone vivono in un paese diverso da quello in cui sono nate. Una mobilità mondiale che ha generato paura, intolleranza, razzismo”. Alcuni Paesi dell’Ue “hanno innalzato muri e barriere. Altri, come l’Italia, continuano a salvare vite umane”. Intanto, in questi giorni oltre 6mila persone hanno attraversato il Mediterraneo per raggiungere l’Italia – portando nel 2017, a 43 mila i profughi nella regione e più di 1.150 scomparsi dall’inizio dell’anno. “Dimostrazione palese che il salvataggio in mare sia centrale”. Prende il via da queste considerazioni la quarta edizione del ciclo di conferenze nazionali sul tema della mobilità mondiale delle persone, tra cooperazione, mercati globali e diritti, che si svolgerà mercoledì 31 maggio a Genova, organizzata da ForumSaD con i patrocini di Unhcr, ministero degli Esteri, Comune di Genova, Università di Genova e Associazione Ong italiane (Aoi). Presiede i lavori Corrado Oppedisano, co-fondatore di Forumsad, network di Genova. Tra i relatori il sottosegretario al ministero degli Esteri, Benedetto della Vedova; Silvia Stilli, portavoce nazionale Aoi; Carlotta Sami, portavoce Unhcr. Si parlerà, fra l’altro, di fenomeni globali, mobilità delle persone, diritto d’asilo; riforma del Trattato Dublino 4; atti connessi alle aspettative sul futuro dell’Unione; concorrenza globale, internazionalizzazione, sviluppo e diritti; cooperazione allo sviluppo e ruolo delle Ong italiane; attività di sostegno alle zone terremotate del nostro Paese in partnership con diversi Comuni tra cui Genova.