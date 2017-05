Diocesi: Ragusa, dalla Fondazione S. Giovanni Battista tre progetti per 70 giovani

Tre progetti per settanta posti riservati ad altrettanti volontari del servizio civile nazionale di età compresa tra i 18 e i 29 anni non ancora compiuti. L’offerta è della Fondazione San Giovanni Battista della diocesi di Ragusa. I tre percorsi sono: “Tra culto e cultura”, incentrato sulla valorizzazione dei beni culturali della diocesi; “Passo passo” a sostegno delle attività sociali delle parrocchie diocesane; “Marhaban” per arricchire ulteriormente le attività dei centri di accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale. La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 26 giugno 2017 alle ore 14. “La nostra realtà – spiega Tonino Solarino, presidente della Fondazione San Giovanni Battista – crede molto nel servizio civile nazionale come strumento per favorire la crescita delle competenze, della possibilità di confrontarsi con il mondo sociale e con il mondo del lavoro. In anni di pesante crisi economica e sociale, inoltre, il servizio civile mette a disposizione risorse economiche per giovani spesso molto qualificati che trovano in questo modo una prima risposta alle loro aspettative”. Due gli incontri informativi per illustrare ai giovani interessati alla partecipazione progetti, modalità di presentazione della domanda e criteri di selezione. Il primo si terrà il 7 giugno (ore 9.30) a Ragusa, presso la sala conferenze del Centro polifunzionale di informazione e servizi per l’immigrazione, in via Colajanni. Il secondo è previsto il 16 giugno, sempre ore 09.30) a Vittoria, presso l’auditorium della parrocchia Sacro Cuore, in via Brescia, 10. Info su bando e progetti: http://www.serviziocivile.gov.it/ e sul sito della Regione Sicilia: http://www.serviziocivilesicilia.it/