Diocesi: mons. Checchinato (San Severo), “far fronte comune con azione ad ampio raggio, fra politica, lavoro e cultura”

La criminalità, assieme ad altri problemi del territorio, sembra non dar pace a San Severo e il sindaco parla di situazione di “straordinaria gravità”. Lei cosa ne pensa? “Se il sindaco si è espresso in questo modo ha certamente tutte le ragioni per farlo, avendo il polso della situazione”, afferma il vescovo diocesano, mons. Giovanni Checchinato. “Del resto sappiamo che il contrasto al crimine è un passo doveroso, al quale però occorre accostare un’azione preventiva ad ampio raggio, che richiede la realizzazione di attività virtuose che passano dalla politica, dall’economia e dal lavoro, dalla cultura, dalla scuola, dal vissuto quotidiano. Ho già conosciuto innumerevoli associazioni che mostrano vivacità, così pure incontro nelle parrocchie sacerdoti, laici, gruppi i quali confermano che questa non è certo una terra avvilita o rassegnata. Occorre far fronte comune e far crescere germi buoni che facciano da argine al male”.