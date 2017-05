Diocesi: Milano, presentazione libro card. Scola “Postcristianesimo? Il malessere e le speranze dell’Occidente”

Sarà presentato domani a Milano l’ultimo libro scritto dall’arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, dal titolo “Postcristianesimo? Il malessere e le speranze dell’Occidente” (Marsilio). La conferenza stampa di presentazione si terrà alle 18 nella sala Buzzati della Fondazione Corriere della Sera: con l’arcivescovo dialogheranno il filosofo Salvatore Natoli, il politologo del Corriere della Sera Angelo Panebianco e l’editorialista de La Stampa Gianni Riotta. L’evento, moderato da Elisabetta Soglio, giornalista del Corriere della Sera, è organizzato dalla Fondazione del quotidiano milanese a dall’arcidiocesi di Milano. Nel volume, uscito da poche settimane in libreria, il cardinale Scola denuncia che “la scelta di trasformare in legge ogni diritto individualisticamente affermato non sembra via sicura verso il bene comune, soprattutto per chi ha meno voce”.

La società postmoderna in Europa si è allontanata dal cristianesimo che non è più, sociologicamente, la religione civile dominante, “ma non è detto – scrive l’Arcivescovo – che sia venuto il tempo del ‘Postcristianesimo’. Ancora oggi ci sono donne e uomini che continuano ad attendere l’Altro che venga loro incontro, liberandoli da se stessi e restituendoli a se stessi, continuando a salvarli con la sua esistenza. A questa tenace attesa si deve la forma interrogativa del titolo ‘Postcristianesimo?’, perché è proprio con quell’attesa che il cristianesimo vuole entrare in dialogo, per poter offrire una speranza per l’oggi e per il domani”.