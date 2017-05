Diocesi: Latina, per aiutare gli studenti il progetto “Un anno per il tuo futuro”

Entrare nel mondo del lavoro scegliendo liberamente la propria strada. Questa è l’opportunità offerta dalla diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno agli studenti del quinto anno degli istituti tecnici e professionali grazie al concorso “Un anno per il tuo futuro”, il cui avvio è previsto per il prossimo anno scolastico. “Un’esperienza che sarà imperniata sulla conoscenza dei principi e temi della Dottrina sociale della Chiesa”, spiega una nota della diocesi. Coloro che vorranno afferrare questa occasione non dovranno far altro che inviare una mail entro la fine di giugno a unannoperiltuofuturo@diocesi.latina.it per segnalare la propria presenza.

Al termine di questo percorso “i partecipanti dovranno scegliere se concorrere per ottenere un tirocinio presso un’azienda, una borsa di studio dal valore di 5000 euro o frequentare corsi per ottenere una certificazione (come quelle che si usano nel mondo dell’informatica o delle telecomunicazioni). La prova finale consisterà nel presentare un lavoro inerente i loro studi che sarà valutato attraverso un colloquio con esperti nella ricerca, selezione e gestione di risorse umane”.

L’obiettivo di questo progetto è quello di “dare un’opportunità a coloro che vogliano dedicare tempo sul discernimento della proprie scelte lavorative e di acquisizione di competenze, che li aiuti a scoprire, accogliere e realizzare, nella libertà, la loro personale strada”, come è illustrato nella scheda del progetto elaborato grazie al lavoro sinergico della Scuola diocesana di teologia “Paolo VI”, degli Uffici per la pastorale sociale e per la pastorale scolastica e universitaria e per l’insegnamento della religione cattolica, della Caritas diocesana.

Ai dirigenti scolastici degli undici istituti tecnici e professionali che ricadono nel territorio diocesano, il vescovo Mariano Crociata ribadito che “la diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno non è indifferente alle difficoltà socio-economiche del territorio”, così il progetto servirà a presentare agli studenti “i concetti di dignità della persona, bene comune, sussidiarietà e solidarietà attraverso i contenuti del Compendio della dottrina sociale della Chiesa coniugati ad approfondimenti sui contratti di lavoro, sul mercato del lavoro provinciale, sulle tipologie di azienda e impresa e sulla loro responsabilità sociale”. In totale, sono previsti quattro incontri formativi, che si terranno presso la curia vescovile di Latina, e cioè uno ogni due mesi per non pesare eccessivamente sul carico di studio e lavoro previsto per l’ultimo anno delle scuole superiori. Questo progetto è radicato nel cammino pastorale diocesano di questo anno, durante il quale mons. Crociata ha chiesto di “prestare una attenzione specifica a ragazzi e giovani”.