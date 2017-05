Diocesi: Cremona e Fidenza ricordano il vescovo mons. Maurizio Galli

Ricorre il 1° giugno il nono anniversario della morte di mons. Maurizio Galli (1936-2008), già rettore del Seminario diocesano di Cremona dal 1982 al 1998 e vescovo di Fidenza dal 1998 al 2007. Nel pomeriggio di venerdì 2 giugno, alle ore 18, la comunità del Seminario, “grata al Signore per l’esempio e l’insegnamento ricevuti, celebrerà l’Eucarestia chiedendo a tutti quelli che lo vogliono ricordare di unirsi alla preghiera”. Mons. Maurizio Galli – si legge in una nota della diocesi di Cremona – morì il 1° giugno 2008 nella casa di cura Ancelle della Carità di Cremona. Nato a Soresina nel 1936, era però cresciuto nella comunità cittadina di Sant’Agata. Ordinato sacerdote nel 1961, era stato vicario a San Michele Vetere in Cremona e vice assistente di Azione cattolica. “L’esperienza più significativa e apprezzata è legata certamente al Seminario: dal 1978 al 1982 è stato animatore e dal 1982 al 1998 rettore”. Il 2 aprile 1998 è stato eletto vescovo di Fidenza, ricevendo l’ordinazione episcopale per le mani di mons. Giulio Nicolini il 2 maggio 1998 nella cattedrale di Cremona. Il 7 giugno 1998 ha preso possesso della Chiesa di Fidenza che ha guidato fino al 30 giugno 2007. Mons. Maurizio Galli è sepolto nella cattedrale di San Donnino, a Fidenza.