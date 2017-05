Diocesi: Casale Monferrato, il 9 giugno incontro su “Europa: sfide e opportunità” con Enrico Letta

Sarà Enrico Letta, attuale presidente del “Jacques Delors Institut – Notre Europe” di Parigi, a concludere gli incontri di “Cantiere Speranza”, il ciclo di iniziative promosso dal servizio per la Pastorale della cultura della diocesi di Casale Monferrato in collaborazione con altri uffici pastorali diocesani. L’ex presidente del Consiglio sarà a Casale Monferrato venerdì 9 giugno per una conferenza su “Europa: sfide e opportunità” che si terrà alle 17.30 presso la Biblioteca del Seminario. “Sarà un’importante occasione per riflettere insieme sull’Europa”, ha spiegato oggi il vicario generale della diocesi, don Giampio Devasini, nella conferenza stampa di presentazione. “Letta – ha proseguito – prenderà le mosse dalla sua ultima pubblicazione ‘Contro venti e maree – Idee sull’Europa e sull’Italia’ che è uno strumento utile per cogliere lo stato di salute dell’Unione Europea proposto da un europeista convinto”. “Intervenendo al Parlamento Europeo, Papa Francesco aveva detto che l’Europa rischia di essere più nonna che madre”, ha ricordato don Devasini, rilevando che “attraverso anche la riflessione di Letta riusciremo a cogliere questa verità e ad approfondirla”. “A 60 anni dal Trattato di Roma, ospitare chi ha la responsabilità di sovrintendere alla formazione degli europeisti e della futura classe dirigente europea è per noi un onore – hanno affermato Riccardo Calvo ed Edda Gastaldi, della Pastorale diocesana della cultura – soprattutto per le sfide che anche negli ultimi giorni sono al centro del dibattito”.