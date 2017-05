Diocesi: Bologna, giovedì 8 giugno si riflette su “Chiesa e città degli uomini”

“Chiesa e città degli uomini”: è il titolo dell’assemblea diocesana di Bologna che si svolgerà giovedì 8 giugno dalle 19,30 alle 22 nella basilica di San Petronio, preceduta da una festa in piazza Maggiore dalle ore 18. “La Chiesa di Bologna, raccogliendo quanto emerso nelle prime due tappe del Congresso eucaristico diocesano, si mette in dialogo con la città”, si legge nella presentazione dell’evento. “Nelle celebrazioni finali offrirà l’eucaristia, la parola e la carità come dono per costruire una città coesa”. “Il contenuto dell’incontro/ascolto è rappresentato dalle ‘evidenze’, che in particolare la prima e la seconda tappa hanno messo in risalto, con riferimento sia ai problemi e alle fatiche che feriscono la vita delle persone sia alle risorse, quali opportunità da cogliere e da sviluppare”. L’assemblea intende “comunicare la specificità dell’interesse, della cura della Chiesa nei confronti della folla, che è chiamata a guardare con gli occhi di Gesù, dando luce e significato alle sue domande e attese”. Il programma dell’assemblea prevede un momento di preghiera iniziale, meditazioni teologiche e spirituali, testimonianze, l’intervento del vescovo mons. Matteo Maria Zuppi e un segno simbolico finale. Tutte le informazioni sull’assemblea sono sul sito www.chiesadibologna.it.